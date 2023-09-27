Подмосковных бизнесменов научат создавать франшизы и управлять ими

Зарегистрированные в Подмосковье предприниматели смогут принять участие в масштабном обучении в рамках программы «Акселератор по созданию франшиз. Масштабирование бизнеса». Об этом сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.

Бесплатное обучение состоит из вебинаров, консультаций и сессий. Бизнесмены узнают, как спроектировать франшизу и управлять ей. Кроме того, спикеры, в числе которых будут бизнес-консультанты, соучредители, управляющие и менторы, расскажут, как сформировать структуру франчайзингового проекта и юридически подготовиться к продаже.

Предприниматели также получат шаблоны документов франшизы и экспертную поддержку от лидеров отрасли. В конце обучения бизнесменам предстоит защитить свои проекты в очном формате. Главный приз акселератора — бесплатная разработка договора франчайзинга от федеральных экспертов.

Обучение состоится в Москве. Оно начнется в середине октября. Организаторы курса — компания «Франчайзинг-Интеллект» и подмосковный центр «Мой бизнес». Узнать подробную информацию о спикерах и программе акселератора, а также зарегистрироваться на него можно по ссылке.

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*Возрастное ограничение 18+