Подмосковных экспортеров пригласили на бизнес-миссию во Вьетнам

Подмосковные экспортеры смогут представить свою продукцию потенциальным покупателям в рамках многоотраслевой бизнес-миссии во Вьетнам.

Бизнес-миссия пройдет в конце ноября в Хошимине. Ее организатор — Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки, передает ТАСС.

«Участники бизнес-миссии смогут <…> наладить торговые связи в ходе b2b-встреч, которые организует фонд», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что сейчас в Подмосковье работает порядка шести тысяч компаний-экспортеров.

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