Подмосковных экспортеров пригласили презентовать свои продукты на международной выставке в ОАЭ

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области пригласил подмосковных предпринимателей принять участие в международной выставке ArabPlast, которая пройдет в Дубае в конце года.

Как сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки, представить свою продукцию на выставке в ОАЭ смогут производители пластмасс, резины, нефтехимии и упаковки. В ведомстве добавили, что регион Ближнего Востока является перспективным экспортным направлением.

Подать заявку и узнать более подробную информацию о выставке, в том числе требования к участникам, можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что у подмосковных предпринимателей есть желание выходить на международный рынок.

*Возрастное ограничение 18+