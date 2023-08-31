Подмосковных экспортеров пригласили презентовать свои продукты на международной выставке в ОАЭ
Фото: [Unsplash]
Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области пригласил подмосковных предпринимателей принять участие в международной выставке ArabPlast, которая пройдет в Дубае в конце года.
Как сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки, представить свою продукцию на выставке в ОАЭ смогут производители пластмасс, резины, нефтехимии и упаковки. В ведомстве добавили, что регион Ближнего Востока является перспективным экспортным направлением.
Подать заявку и узнать более подробную информацию о выставке, в том числе требования к участникам, можно по ссылке.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что у подмосковных предпринимателей есть желание выходить на международный рынок.
*Возрастное ограничение 18+