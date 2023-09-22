Подмосковных подростков продолжают знакомить с основами предпринимательства

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев и руководители общественных приемных бизнес-омбудсмена совместно с активными бизнесменами региона знакомят подростков с основами предпринимательства в рамках проекта «Предпринимательские классы».

Очередной семинар состоялся в гимназии № 6 имени Д. А. Драгунского в подмосковном Солнечногорске. Здесь руководитель Общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в муниципалитете Алексей Шашкин рассказал школьникам 9-11 классов о бизнес-планировании, открытии и ведении бизнеса, мерах поддержки молодых предпринимателей, способах защиты нарушенных прав.

Юных слушателей интересовало, как зарегистрировать собственный бизнес и какие шаги предпринять для того, чтобы он развивался. Некоторые ребята поделились собственным опытом по открытию своего дела.

«Будущим бизнесменам нужны наставники, и поэтому мы помогаем прививать предпринимательскую культуру со школьной скамьи. В рамках проекта „Предпринимательские классы“ успешные предприниматели и руководители наших общественных приемных приходят на открытые уроки в школы и помогают юношеству обретать новые полезные знания и навыки», — прокомментировал мероприятие Головнев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правительство региона старается делать удобными сервисы для бизнеса.