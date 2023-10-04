Подмосковных предпринимателей научат управлять своей командой на бесплатном тренинге

Подмосковных предпринимателей пригласили к участию в бесплатном онлайн-тренинге «Семь инструментов руководителя для управления проектом, командой, клиентами и подрядчиками».

Мероприятие организовано подмосковным центром «Мой бизнес», сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.

В рамках обучения эксперт по личному бренду и интернет-маркетолог Ильяна Левина расскажет, как повысить конкурентоспособность, оценивать риски проекта, делегировать задачи и занять большую долю рынка.

Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться на онлайн-тренинг можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области указывал на важность сопровождения проектов малого бизнеса.

*Возрастное ограничение 18+