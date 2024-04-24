Подмосковных предпринимателей приглашают поучаствовать в бизнес-миссии в Монголию

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья приглашает подмосковные компании принять участие в многоотраслевой бизнес-миссии в город Улан-Батор в Монголию. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что к участию приглашаются представители малого и среднего предпринимательства региона, которые активно развивают экспортные каналы сбыта и планируют начать экспортировать в Монголию. Подмосковные компании смогут принять участие в двусторонних и многосторонних b2b-встречах и презентовать свою продукцию потенциальным покупателям. Само мероприятие пройдет уже в конце мая.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что ключевыми иностранными инвесторами в Подмосковье являются Белоруссия, Китай и Индия.