Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар о бизнесе в Бразилии

Для подмосковных предпринимателей проведут бесплатный вебинар о возможностях развития бизнеса в Бразилии, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мероприятие организовал региональный Фонд поддержки ВЭД МО. На вебинаре участники узнают в том числе о том, как выйти на рынок одной из самых перспективных стран Латинской Америки.

Регистрация на мероприятие, которое состоится на следующей неделе, доступна по ссылке.

В областном Мининвесте напомнили, что Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области оказывает услуги в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство», а также «Международная кооперация и экспорт».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о проектах, которые реализуют в Подмосковье инвесторы из Китая.

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