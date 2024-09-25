Подмосковных самозанятых пригласили к участию в бесплатной бизнес-игре

В октябре в Подмосковье состоится бизнес-игра для самозанятых. Участие в ней бесплатное, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Бизнес-игру для подмосковных самозанятых организовал центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Участники бизнес-игры познакомятся с принципами кооперации у знают, как повысить эффективность работы и открыть новые горизонты для развития. Спикером выступит руководитель мастерской игр для обучения Алексей Ильин. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в обсуждении российского экспорта.