Губернатор Подмосковья принял участие в обсуждении развития российского экспорта

Губернатор Московской области принял участие в обсуждении развития российского экспорта, а также предварительных итогов национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Это подготовка к Госсовету, который состоится завтра под руководством президента [России Владимира Путина]. Вместе с помощником президента, секретарем Госсовета Алексеем Дюминым, заместителем руководителя администрации президента Максимом Орешкиным и коллегами из правительства и регионов обсуждаем основные задачи, которые стоят перед нами», — написал губернатор.

По его словам, к таким задачам относятся увеличение объема экспорта, который не связан с сырьем и энергией, а также поставок сельхозпродукции, продвижение отечественных товаров и брендов в других странах, развитие экспорта в регионах России. Кроме того, важно создать единую систему поддержки экспортеров, чтобы помочь им на всех этапах работы, добавил Воробьев. Он напомнил, что в Московской области реализуют специальные программы и сервисы для компаний, которые хотят начать экспортировать свою продукцию. Ознакомиться с ними можно здесь. Помимо этого, областной Фонд поддержки ВЭД оказывает 15 различных услуг, которые помогают экспортерам обучиться внешнеэкономической деятельности, найти партнеров и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.