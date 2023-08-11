Подмосковный агрохолдинг «Авангард» показал рекордные результаты по сбору пшеницы

На одном из полей агрохолдинга «Авангард» в Волоколамском городском округе удалось собрать восемьдесят центнеров озимой пшеницы с гектара. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.

Отмечается, что в этом году компания планирует убрать более тысячи гектаров с посевами озимой пшеницы, из них уже убрано 674 гектара. Подчеркнем, что в течение 5 лет агрохолдинг не занимался озимой пшеницей, но после, было принято решение взяться за улучшение севооборота.

На сегодняшний день агрохолдинг «Авангард» является крупнейшим сельскохозяйственным предприятием Волоколамского округа.

В начале лета губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье увеличилась площадь задействованных сельскохозяйственных земель.