Подмосковный бизнес может принят участие в инклюзивном проекте «Открыто для всех» от АСИ

Представители бизнеса в Подмосковье могут до конца сентября подать заявку на участие во Всероссийском отборе инклюзивных практик «Открыто для всех», которое реализовывает АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в рамках Национальной социальной инициативы. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Предметом данного отбора являются инклюзивные практики, направленные на повышение доступности товаров, услуг и сервисов для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, расширение возможностей для их трудоустройства, а также развития корпоративной культуры компаний и инклюзивного образования.

В конкурсе могут принять участие организации крупного, малого и среднего бизнеса, государственные учреждения, некоммерческие организации, реализующие проекты в интересах людей с инвалидностью и детей-инвалидов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье реализуется более тридцати проектов с применением искусственного интеллекта.