Подмосковный бизнес-омбудсмен помог возобновить исполнительное производство

Представители Общества с ограниченной ответственностью (ООО) обратились к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области Владимиру Головневу с жалобой на бездействие судебных приставов.

Отмечается, что в пользу ООО велось исполнительное производство о взыскании денег с должника, которое было окончено в связи с введением в отношении него процедуры банкротства. Общество не согласилось с данным решением и обратилось за помощью к бизнес-омбудсмену Владимиру Головневу.

Так, по запросу Уполномоченного Прокуратурой Московской области была проведена проверка в отношении действий судебных приставов, в ходе которой выявлены нарушения требований федерального законодательства об исполнительном производстве, выразившиеся в незаконно принятом решении об его окончании, в связи с чем городской прокуратурой начальнику Одинцовского отдела судебных приставов ГУФССП России по Московской области внесен протест, который рассмотрен и удовлетворен.

Постановление отменено, исполнительное производство возобновлено. Также в процессе проверки установлено, нарушение требований статьи 64.1 Федерального закона No 229-ФЗ, в связи с чем, руководителю Главного управления внесено представление.

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