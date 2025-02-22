Подмосковный депутат Никитин дал совет россиянам, как получить три пенсии сразу

Лица, имеющие трудовой стаж как в России, так и в странах Евразийского экономического союза, могут претендовать на получение пенсионных выплат сразу от нескольких государств, сообщил в интервью РИА Новости Анатолий Никитин, председатель Союза пенсионеров Московской области и депутат Мособлдумы.

В соответствии с соглашением о пенсионном обеспечении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), граждане имеют право на получение пенсии за трудовой стаж, накопленный в разных странах-участницах. При этом каждое государство самостоятельно определяет размер и порядок выплаты пенсии за периоды работы, в течение которых были уплачены страховые взносы на его территории.

«Соглашение ЕАЭС основано на пропорциональном принципе ответственности членов. Так, если гражданин Российской Федерации официально проработал несколько лет в Белоруссии, потом в России и Казахстане, он вправе получать пенсию сразу от трех государств. В зависимости от периода, когда этот стаж был приобретен, процедуры учета отличаются», — сказал Никитин.

Депутат также подчеркнул, что нет никаких лимитов на размер или количество пенсионных выплат, и они не могут быть приостановлены или прекращены из-за проживания в другой стране ЕАЭС.

«Для назначения и выплаты учитывается стаж работы не менее 1 года в стране трудоустройства. Если стажа в одной стране недостаточно для получения пенсии, учитывается трудовая деятельность в других государствах союза», — пояснил депутат.

Никитин уточнил, что размер пенсионных выплат и список требуемых документов регулируются законами каждой страны, входящей в Евразийский экономический союз.

Ранее сообщалось, что в России с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,75%.