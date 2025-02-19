В России с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,75%

В России с 1 апреля 2025 года начнется индексация социальных пенсий на 14,75%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передает пресс-служба ведомства.

По словам Котякова, это решение позволит увеличить доходы для 4,2 млн граждан, которые получают соответствующие выплаты.

Индексация социальных пенсий в стране проводится ежегодно, и ожидаемые изменения направлены на поддержку наиболее уязвимых слоев населения.

К категории получателей относятся граждане, не имеющие достаточного подтвержденного стажа для получения страховой пенсии, люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца, участники Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», люди, пострадавшие при радиационных или техногенных катастрофах и члены их семей, а также работники летно-испытательного состава.

Ранее сообщалось, что в Государственную думу РФ внесут законопроект о выплате россиянам за многолетние браки.