Подмосковный холдинг «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» расширил свою линейку безлактозных продуктов

Агропромышленный холдинг «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» выпустил новый безлактозный творог 9%-ной жирности. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Отмечается, что данный агропромышленный холдинг является первым предприятием в Подмосковье, которое стало производить безлактозную продукцию. На своем предприятии они используют ферментный препарат лактаза, который расщепляет лактозу, делая молоко и его продукты более сладкими, сохранив при этом все полезные витамины и белки.

«Сейчас в ассортименте компании безлактозное молоко разной жирности, сливки, масло, термостатный и питьевые йогурты», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Холдинг включает четыре современные фермы в Дмитровском и Сергиево-Посадском округах на более чем 4300 голов, сеть вендинговых автоматов «А-молоко», а также современный завод по переработке сырого молока до 100 тонн в сутки.

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