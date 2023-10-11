Подмосковный питомник саженцев и садовых растений увеличивает объем производства

Как отмечает куратор Минсельхозпрода, заместитель председателя областного правительства Георгий Филимонов, питомники в настоящий момент ориентированы на импортозамещение, основную часть посадочного материала закупают у российских производителей. При этом успешно внедряются российские технологии и увеличиваются объемы производства. Так, питомник Раменского городского округа ежегодно увеличивают объем саженцев на 30 процентов. В планах у предприятия открыть филиал площадью 7,5 гектара в Сергиево-Посадском городском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об основных запросах жителей региона.