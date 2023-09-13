Подмосковный производитель экспортировал свою продукцию в Перу

Научно-производственное предприятие «АНТРАКС» из Фрязино подписало контракт на экспорт с компанией из Перу. Об этом сообщили в региональном Министерстве инвестиций, промышленности и науки.

Отмечается, что контрагенты из Перу закупили у подмосковной компании индикаторы короткого замыкания, которые позволяют быстро обнаружить аварию на воздушных линиях и в короткие сроки восстановить электроснабжение потребителей.

С потенциальными клиентами компания познакомилась на международной выставке International Energy & EnvironmentFair And Conference (ICCI) 2023», которая проходила в мае нынешнего года в Стамбуле. По итогам этой выставки МНПП «АНТРАКС» подписало в общей сложности три экспортных контракта на общую сумму более 7,4 млн рублей. Помимо Перу в число контрагентов также вошли компании из ОАЭ и Индонезии.

«Страны Южной Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока давно в фокусе нашего внимания. Вопросы надежности и качества электроснабжения там стоят особенно остро. Сложные климатические условия этих регионов определяют более жесткие требования к отбору оборудования и наши устройства отвечают им», -рассказал директор МНПП «АНТРАКС» Андрей Кучерявенков.

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