Подмосковный производитель хлебобулочных изделий вложил свыше 300 млн рублей в расширение производства

Подмосковная компания, специализирующаяся на изготовлении замороженных хлебобулочных и кондитерских изделий, в полтора раза увеличила объем выпускаемой продукции благодаря модернизации производства. Об этом сообщила пресс-служба областного Мининвеста.

Инвестпроект был реализован в Мытищах. В расширение мощностей компания инвестировала свыше трехсот миллионов рублей. Эти средства пошли на установку новой производственной линии, усовершенствование печного отделения и автоматизацию участка заморозки и упаковки продукции.

Как отметила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, благодаря модернизации на предприятии создали около тридцати новых рабочих мест. Также был увеличен ассортимент выпускаемой продукции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев указывал на важность поддержки уникальных импортозамещающих производств.