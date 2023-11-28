Подмосковный производитель медицинских изделий увеличил объемы производства на 75 процентов

Производителей медицинских изделий «Минимально инвазивные технологии» из подмосковной Балашихи увеличил свою рыночную долю после ухода крупных иностранных конкурентов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.

Сейчас предприятие выпускает порядка семи тысяч каталожных номеров изделий. Они пользуются стабильным спросом как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Кроме того, продукция позволяет осуществлять замену изнашиваемых компонентов для всех основных марок импортного оборудования, которое было приобретено медучреждениями ранее.

При этом среди изделий немало уникальных. Это наборы одноразовых инструментов для пункционного дренирования полостных образований, универсальные мочеточниковые стенты «Морской конек» из рентгеноконтрастного полиуретана и многое другое. Продукция компании пользуется большим спросом в регионах России, Республике Беларусь и на Кубе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил обеспечить жителей региона жизненно важными лекарствами.