Подмосковный производитель металлоконструкций расширил производство

Производитель алюминиевых и стальных лестниц и стремянок, компания «Стаирс Профи» увеличила производственные мощности в Дмитровском городском округе.

Благодаря расширению и установке нового оборудования запущено производство новой линейки товаров для пикника — сборных мангалов и костровых чаш. В ближайшее время также планируется открытие новой линии по выпуску двухсторонних облегченных стремянок.

Как отмечает заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, за счет модернизации производства объем выпускаемой продукции увеличился на 20 процентов.

К 2025 году компания также планирует построить в Дмитровском городском округе новое предприятие. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит более 50 миллионов рублей. С запуском нового производства мощности увеличатся ещё на 40 процентов.

Компания производит продукцию, как серийно, так и по индивидуальным техническим заданиям заказчика. Готовые изделия поставляются в крупнейшие торговые строительные сети по всей России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.