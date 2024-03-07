Подмосковный производитель мясной продукции ГК «Велком» принимает участие в национальном проекте

Производитель мясной продукции ГК «Велком» из подмосковной Истры присоединился к реализации национального проекта «Производительность труда». Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что на предприятии ООО «Мясокомбинат «Павловская слобода» прошло стартовое совещание. В качестве пилотного потока был выбран процесс производства флагманского продукта компании — сырокопченого бекона.

Ожидается, что эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области совместно с сотрудниками предприятия проведут диагностику потока, а затем начнут реализовывать планы по оптимизации. Опыт, полученный при реализации проекта, будет в дальнейшем тиражирован на все предприятие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.