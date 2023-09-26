Подмосковный производитель одежды для новорожденных получил льготный заем в размере 1,5 млн рублей
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Московский областной фонд микрофинансирования предоставил предпринимателю из Мытищ заем в размере 1,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.
Компания занимается производством и оптовыми продажами одежды для новорожденных, уточнили в ведомстве. Поддержка бизнесмену была предоставлена по программе «Импортозамещение». Деньги пойдут на увеличение оборотных средств.
Информация о программах Московского областного фонда микрофинансирования доступна по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об увеличении в регионе числа субъектов МСП.