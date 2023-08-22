Подмосковный производитель пластиковой упаковки планирует увеличить производительность труда

На предприятии «Кадо-Прим» из Солнечногорска состоялось совещание, в рамках которого обсудили участие в национальном проекте. Об этом рассказали в региональном Мининвесте.

Отмечается, что свою деятельность компания ведет уже более двадцати лет, выпускает салатники, пищевые одноразовые контейнеры для суши, тортницы и другую упаковку для продуктов питания. Также здесь производят упаковки для косметики и парфюмерии, садовой и фермерской продукции, товаров народного потребления.

Ожидается, что в ближайшие месяцы рабочей группе компании совместно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области предстоит провести диагностику производственного потока, выявить основные потери, подготовить план мероприятий для их устранения, а также пройти обучение основным инструментам бережливого производства.

Руководство компании планирует, что в рамках реализации нацпроекта удастся сократить время протекания процесса на 30%, уменьшить незавершенное производство на 40% и увеличить выработку на рабочих местах более чем на 20%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что у бизнеса в Подмосковье есть серьезный потенциал и большое желание выходить на международный рынок.