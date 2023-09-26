Подмосковный производитель пластиковых изделий получил промипотеку на покупку здания

Производитель пластиковых изделий, работающий на территории Подольска, получил четырнадцать миллионов рублей по программе «Промышленная ипотека», сообщила глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит пресс-служба министерства.

Средства промипотеки компания инвестируют в покупку промышленного здания площадью четыреста квадратных метров для развития производства. Сейчас деятельность осуществляется на арендованных площадях. Общий объем инвестиций в модернизацию предприятия составит шестьдесят миллионов рублей.

«Помимо выкупа здания, компания также инвестирует в приобретение промышленного оборудования», — отметила Зиновьева.

Министр добавила, что покупка собственного здания позволит предприятию сократить производственные издержки. Производство планируется запустить до конца месяца.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что за три года в Подмосковье по программе импортозамещения будет открыто полторы сотни предприятий.