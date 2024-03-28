Подмосковный производитель подоконников расширяет свое производство в Мытищах

Планируется расширить уже существующее здание за счет пристройки площадью более двух тысяч квадратных метров. В результате реконструкции общая площадь объекта составит более восемь тысяч квадратных метров. Примечательно, что работы стартовали в июле 2023 года, а завершить строительство планируют уже в июле 2024 года.

Ожидается, что после ввода дополнительных площадей компания создаст 60 новых рабочих мест для жителей Мытищ и близлежащих городских округов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.