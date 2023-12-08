Подмосковный производитель подвел итоги реализации нацпроекта «Производительность труда»

Производитель современной мебели «Мебель Импэкс Опт» из городского округа Щелково подвел итоги участия в национальном проекте «Производительность труда». Так, компании удалось более чем на 30 процентов увеличить выработку на потоке изготовления мягкого кресла. Об этом рассказали в региональном Мининвесте.

Напоминаем, что в качестве пилотного проекта был выбран поток производства кресел для отдыха Leset «Оскар». Подобный выбор был обусловлен, тем, что данная продукция является востребованной и занимает большой процент в портфеле заказов компании.

Так, внедрение бережливого производства привело к сокращению времени протекания процесса на 57%, снижению объема незавершенного производства на 56% и повышению выработки персонала в потоке на 32%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал привлекать сотрудников в сферу агропромышленного комплекса с помощью льготной ипотеки.