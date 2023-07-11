Подмосковный производитель продукции для азиатской кухни намерен в три раза увеличить объем выпуска

Подмосковная компания по изготовлению продукции для азиатской кухни планирует до конца года запустить новое производство, что позволит увеличить объем выпуска в три раза, сообщила глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

Министр уточнила, что производитель является резидентом индустриального парка «Лыткарино». Запуск новой площадки создаст свыше двухсот рабочих мест. Размер инвестиций в проект превышает 1,1 миллиард рублей.

В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области отметили, что новое производство расположится в Лыткарино на участке площадью более двух гектаров. Здесь будут выпускать и фасовать заправки для блюд, в том числе рисовый уксус, а также различные соусы и майонез.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал важность поддержки уникальных импортозамещающих производств.