Подмосковный завод по изготовлению колбасной продукции увеличивает рабочие места

Предприятие по изготовлению колбасной продукции «Царицыно Эталон» поможет обеспечить дополнительное количество рабочих мест в округе Лосино-Петровский.

Как отметила директор предприятия Инна Романюк, компания увеличивает объемы производства и расширяет ассортимент, благодаря чему появились новые вакантные места. В 2023 году выпускается 500 тонн куриных изделий ежемесячно, 50 тонн вареной колбасы и 100 тонн сырокопченой. Ежемесячно компания отгружает порядка 700 тонн готовых изделий.

Ранее сообщалось, что в Центре экологической промышленной политики в подмосковных Мытищах пройдет реконструкция.