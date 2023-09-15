В Центре экологической промышленной политики в подмосковных Мытищах пройдет реконструкция

Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области одобрен проект реконструкции головного офиса НИИ «Центр экологической промышленной политики», который расположен в Мытищах на Олимпийском проспекте.

В пятиэтажном здании будет создан Научно-выставочный центр «Устойчивое развитие промышленности» Минпромторга России. Реализовать проект планируется за несколько лет.

Как отметил министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, обновленное здание будет оборудовано современными энергосберегающими системами тепло- и холодоснабжения на основе возобновляемых источников энергии, а также будет включать научные лаборатории, выставочные залы и учебные классы.

В рамках благоустройства запланировано озеленение территории, а также установка ограждений, уличной мебели и освещения. Первый этап реконструкции начнется до конца 2023 года.

Проектировщик - ООО «Союз Экопроект».

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