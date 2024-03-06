Подмосковным бизнесменам расскажут о мерах господдержки для производств на бесплатном вебинаре

В середине марта в Подмосковье проведут бесплатный вебинар для предпринимателей, в ходе которого бизнесмены узнают о мерах государственной поддержки для производственных предприятий, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Организаторы мероприятия — региональный центр «Мой бизнес» и Агентство по технологическому развитию. В ходе вебинара слушатели узнают в том числе о способах привлечения дополнительного финансирования и требованиях к документам на получение господдержки.

Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.

В областном Мининвесте напомнили, что поддержка бизнеса в регионе осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье создают пять индустриальных парков нового формата.