Подмосковным бизнесменам расскажут о персональных данных на бесплатном вебинаре

Подмосковным бизнесменам расскажут все о персональных данных на бесплатном вебинаре, который состоится по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева, сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Владимир Головнев отметил, что требования к защите персональных данных постоянно ужесточаются. В рамках вебинара будет разобран ряд вопросов, в том числе о типичных нарушениях в сфере обработки персональных данных, штрафах и ответственности за такие действия.

Спикером выступит адвокат Антон Кальван. Узнать более подробную информацию о вебинаре и зарегистрироваться на него можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области будет реализовано около 280 проектов импортозамещения.

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