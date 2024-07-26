Подмосковным бизнесменам расскажут о правилах экспорта во Вьетнам на бесплатном вебинаре

Представителей малого и среднего бизнеса Подмосковья приглашают принять участие в вебинаре «Экспорт промышленной продукции во Вьетнам».

Обучение бесплатное, его организатор — Фонд поддержки ВЭД МО, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ходе вебинара, который состоится в начале августа, экспортеры узнают об особенностях поставок промышленной продукции во Вьетнам и ее сертификации, а также об организации логистики и правилах ведения переговоров с заказчиками.

Спикером выступит федеральный тренер Школы экспорта РЭЦ Дмитрий Горбачев. Узнать более подробную информацию о вебинаре и оставить заявку на участие в нем можно по ссылке.

В областном Мининвесте также напомнили, что Фонд поддержки ВЭД МО оказывает услуги в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство», а также «Международная кооперация и экспорт».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье увеличило долю производства сыра в России.

*Возрастное ограничение 18+