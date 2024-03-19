Подмосковным бизнесменам расскажут о промышленном дизайне на бесплатном вебинаре
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Подмосковным предпринимателям расскажут о промышленном дизайне, его целях и задачах на бесплатном вебинаре, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Мероприятие организовано центром «Мой бизнес». Спикером выступит руководитель одной из студий промышленного дизайна Дмитрий Мареев.
Вебинар пройдет в конце марта. Необходимо заранее зарегистрироваться. Сделать это можно по ссылке.
В областном Мининвесте напомнили, что поддержка предпринимателей в регионе осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи бизнесу в регионе.
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