Подмосковным бизнесменам расскажут об основах правовой защиты бренда

В конце января в Подмосковье состоится бесплатный вебинар по основам правовой защиты бренда, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Организатор мероприятия — центр «Мой бизнес». На вебинаре предпринимателям расскажут о важности товарного знака и о том, почему его нужно регистрировать.

Спикерами вебинара станут замдиректора Регионального центра инжиниринга Подмосковья Елена Марина и гендиректор компании по защите интеллектуальной собственности «ПроБренд» Александр Воронов.

Для участия в вебинаре необходимо пройти регистрацию. Она доступна по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Московской области.

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