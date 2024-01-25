Подмосковным бизнесменам расскажут об основах правовой защиты бренда
Фото: [пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки МО]
В конце января в Подмосковье состоится бесплатный вебинар по основам правовой защиты бренда, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Организатор мероприятия — центр «Мой бизнес». На вебинаре предпринимателям расскажут о важности товарного знака и о том, почему его нужно регистрировать.
Спикерами вебинара станут замдиректора Регионального центра инжиниринга Подмосковья Елена Марина и гендиректор компании по защите интеллектуальной собственности «ПроБренд» Александр Воронов.
Для участия в вебинаре необходимо пройти регистрацию. Она доступна по ссылке.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Московской области.
*Возрастное ограничение 18+