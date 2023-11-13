Подмосковным экспортерам расскажут о торговых отношениях с Монголией

Подмосковные предприниматели могут принять участие в вебинаре по экспорту в Монголию, сообщила пресс-служба областного Мининвеста.

Спикером выступит торговый представитель РФ в Монголии Максим Васильев. Экспортерам расскажут о торговых отношениях между странами. Также бизнесмены смогут озвучить все интересующие их вопросы и получить на них ответы.

Мероприятие состоится в среду на платформе Russiaexpo.org. Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся комплексы по производству и отгрузке сжиженного природного газа.

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