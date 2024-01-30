Подмосковным экспортерам расскажут о валютных платежах на бесплатном семинаре

Подмосковные экспортеры могут принять участие в семинаре «Международные валютные платежи — новые решения и возможности», сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Слушателям в том числе расскажут о сотрудничестве с финансовыми институтами Индии в сфере торгового финансирования. Спикерами станут специалисты «Газпромбанка», уточнили в ведомстве.

Организатор мероприятия — региональный фонд поддержки ВЭД. Семинар бесплатный. Он состоится в очном формате. Узнать подробную информацию и зарегистрироваться можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.