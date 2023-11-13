Подмосковным компаниям расскажут об экспорте в Китай на бесплатном вебинаре
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Подмосковные компании могут принять участие в бесплатном вебинаре на тему «Китай — рынок для экспорта», сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.
Предпринимателям расскажут о специфике работы в КНР, ее торговых сетях и этапах выхода на локальный рынок. Также будут разобраны удачные кейсы экспортеров, организовавших продажи в эту страну.
Вебинар состоится в среду. Узнать более подробную информацию и записаться на мероприятие можно на официальном сайте регионального Фонда поддержки ВЭД.
Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев во время рабочей поездки в КНР обсудил сотрудничество Подмосковья с китайской провинцией Ляонин.
*Возрастное ограничение 18+