Подмосковным МСП помогут освоить навыки экспортной работы

В Подмосковье открылась регистрация на образовательный акселератор «Экспортный форсаж». Стать участниками могут работающие в регионе компании малого и среднего бизнеса, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках программы подмосковные МСП освоят навыки экспортной работы, в том числе узнают о принципах международного бизнеса и получат практические знания для успешного выхода на зарубежные рынки.

Обучение проводит Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Принять участие в программе могут действующие и начинающие экспортеры, зарегистрированные в Подмосковье, работающие на рынке не менее трех лет и имеющие выручку не менее пятидесяти миллионов рублей.

Обучение пройдет в очном и заочном форматах. Узнать более подробную информацию можно по телефону 8-906-831-23-14. Регистрация на акселератор доступна по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе будет реализовано около 280 проектов импортозамещения.