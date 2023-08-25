Подмосковным предприятиям расскажут, как принять участие в зарубежных выставках

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области проведет для подмосковных предприятий вебинар по зарубежным выставкам. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Слушателям расскажут о распространенных ошибках при подготовке к выставке и о том, как их избежать. Также представители компаний узнают, как правильно оценить эффективность участия, оформить стенд, превратить его посетителей в потенциальных клиентов и сэкономить средства.

Спикером выступит руководитель «АВ-ШОУ» Антон Вазимов. Узнать более подробную информацию и записаться на вебинар можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе иностранных компаний в Подмосковье.