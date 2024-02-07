Подмосковным предпринимателям расскажут, как выбрать нишу для бизнеса

В середине февраля подмосковные предприниматели могут стать слушателями вебинара, на котором узнают, как правильно выбрать нишу для бизнеса, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Организатор мероприятия — областной центр «Мой бизнес». Спикером вебинара выступит основатель центра йоги и саморазвития Татьяна Сампетова. Она расскажет участникам, как быстро адаптироваться к изменениям в мире и применить данный опыт для развития бизнеса.

Участие в вебинаре бесплатное. Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

В областном Мининвесте напомнили, что поддержка бизнеса в регионе осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о десяти успешных цифровых практиках в Московской области.

*Возрастное ограничение 18+