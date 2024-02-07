Подмосковным предпринимателям расскажут, как выбрать нишу для бизнеса
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В середине февраля подмосковные предприниматели могут стать слушателями вебинара, на котором узнают, как правильно выбрать нишу для бизнеса, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Организатор мероприятия — областной центр «Мой бизнес». Спикером вебинара выступит основатель центра йоги и саморазвития Татьяна Сампетова. Она расскажет участникам, как быстро адаптироваться к изменениям в мире и применить данный опыт для развития бизнеса.
Участие в вебинаре бесплатное. Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
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