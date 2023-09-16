Подорожали коньяк и сигареты: как релоканты из России повлияли на экономику Армении

Тысячи Россиян покинули страну и стали жить в соседних государствах. Особой популярностью у релокантов пользовалась Армения, однако низких цен на товары и услуги россияне не обнаружили. И даже наоборот — их приезд спровоцировал рост цен.

Как говорит социолог и экономист Юлия Марыгина, Грузия и Армения — ближайшие безвизовые страны, поэтому они ощутили сильнейший приток россиян после объявления частичной мобилизации. И этот неожиданный прирост населения дал глоток свежего воздуха экономике этих стран. Местные специалисты даже не единожды повышали прогнозы по росту ВВП.

Статкомитет Армении подвел промежуточные итоги. Согласно статистике, с января по август 2023 года инфляция упала на 3,2%. При этом стало понятно, что обилие заезжих людей дало свои плоды: выросли цены на отели, рестораны и алкоголь. А вот продукты питания неожиданно подешевели.

«Судя по представленной статистике, гостиничные услуги подорожали в этом году на 3,4%, а транспорт — на 2,2%. Сильнее всего подорожание коснулось алкогольной продукции и сигарет: наблюдается рост на 7,1%», — отмечает Марыгина, говоря с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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По словам нашей собеседницы, Всемирный банк прогнозировал к концу 2022 года повышение ВВП Армении на 4,8%, а в реальности он увеличился на 12,6%.

«Это потрясающий результат! Но при этом местные не рады такой статистике: аренда жилья подорожала, да и что будет дальше — неизвестно. Ведь многие уже вернулись обратно или поехали дальше, воспринимая страны СНГ как транзитные. Экономика может опять просесть», — резюмирует специалист.

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