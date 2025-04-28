Россиянам рассказали, как увеличить размер пенсии

Есть два условия, выполнение которых позволит россиянам увеличить пенсию, сообщил в интервью РИА Новости ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

Первое условие, отметил он, это продолжение трудовой деятельности. В таком случае пенсионные выплаты будут не только каждый год индексироваться, но и повышаться за счет дополнительных страховых взносов от работодателя.

Еще один способ повысить размер пенсии — это временный отказ от выплат. Тогда в течение некоторого времени пенсия не начисляется, однако при возобновлении ее будут выплачивать в повышенном размере.

На размер будущей пенсии оказывают влияние несколько факторов, добавил эксперт. Среди них: трудовой стаж, размер зарплаты, с которой идут отчисления в Социальный фонд. При расчете размера пенсий также учитываются периоды ухода за детьми до достижения ими полутора лет, инвалидами первой группы и детьми-инвалидами.

Ранее сообщалось о том, что российские пенсионеры досрочно получат пенсию за май.