Подсчитано, во сколько Армении обойдутся российские ограничения на ввоз фруктов

Правительству Армении придется ежемесячно выплачивать фермерам около 22 миллионов долларов, чтобы покрыть убытки от запрета на поставки сельхозпродукции в Россию. Россельхознадзор со 2 июня ограничил ввоз семечковых культур, баклажанов, картофеля, сухофруктов, а ранее — минеральной воды «Джермук», косточковых плодов, винограда и рыбной продукции. Такие данные опубликовала Baza, на нее ссылается Lenta.ru .

Российские ограничения ударили по карману армянских аграриев серьезнее, чем могло показаться на первый взгляд. Со 2 июня Россельхознадзор временно закрыл ввоз в Россию семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из бывшей союзной республики. До этого под запрет уже попали «Джермук», косточковые плоды, виноград, вишня, черешня, абрикосы, слива, персики, нектарины, а также живая рыба и рыбопродукция.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал фермерам компенсации. Но масштаб потерь оказался огромным. По подсчетам Telegram-канала Baza, за неполный 2025 год Армения поставила в Россию продукции, которую теперь охватывают ограничения, на 240 млн долларов. Общий экспорт этих товаров составил около 265 миллионов. Простая арифметика показывает: на каждые 10 долларов выручки армянских аграриев примерно 9 приходилось на Россию.

Чтобы восполнить убытки, правительству Пашиняна придется выделять фермерам по 22 млн долларов ежемесячно. Насколько долго продлятся ограничения со стороны Москвы и сможет ли армянский бюджет выдержать такую нагрузку, пока неясно. Ясно одно: российский рынок для армянского сельского хозяйства был не просто важным — он был практически единственным.

