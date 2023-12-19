«Показали эффективность»: выяснилось, где еще можно создать международные зоны развития
Экономист Гамза: зона опережающего развития нужна в Амурской области
Фото: [Юрий Смитюк/ТАСС]
В Правительстве РФ одобрили создание нового преференциального режима для Дальнего Востока, сообщает РБК. Международные территории опережающего развития будут привлекать иностранных инвесторов и выпускать товары с высокой добавленной стоимостью.
Председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ Владимир Гамза рассказал о перспективах международных территорий опережающего развития.
«В этом проекте нет ничего нового: авторы предлагают сделать российские территории особого экономического развития в том числе международными. Это логично, потому что опыт этих свободных территорий показал эффективность», — пояснил Гамза в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По словам экономиста, свободные территории активно используются другими странами. Самый яркий пример — Китай.
«На поверхности лежит, что международная территория опережающего развития нужна в Благовещенске. Там прямо напротив развитые китайские территории, построен Мост через Амур, работает большой ГПЗ», — отметил собеседник.
Эксперт подчеркнул, что Амурская область интересует Китай, поэтому возвращение к вопросу о свободных экономических зонах — хороший знак.
«Подобные проекты можно реализовать в районе Хабаровска, в Приморье. У нас огромная южная граница с дружественными нам странами, поэтому там нужно создавать свободные зоны», — заключил экономист.
Ранее российский посол рассказал об уникальности отношений России и Китая.