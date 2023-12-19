«Показали эффективность»: выяснилось, где еще можно создать международные зоны развития

«В этом проекте нет ничего нового: авторы предлагают сделать российские территории особого экономического развития в том числе международными. Это логично, потому что опыт этих свободных территорий показал эффективность», — пояснил Гамза в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».