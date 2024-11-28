Politico: Евросоюз может сократить число сотрудников в своих посольствах из-за ограниченного бюджета

Еврокомиссия заговорила о возможном сокращении работников в целом ряде своих представительств за рубежом. Такая информация появилась у издания Politico.

По данным журналистов, Европейская служба внешних связей в текущем году уже потратила денег больше, чем было на нее отпущено из бюджета руководством Евросоюза. В 2025 году ситуация у данного ведомства может заметно усугубиться из-за инфляции, а также увеличения расходов.

«Еврокомиссия продвигает планы по резкому сокращению числа сотрудников во многих своих посольствах, чтобы укрепить штат в странах, где, как она полагает, блок имеет стратегические интересы», — указано в статье.

На данный момент у ЕС есть 145 представительств, разбросанных по всему миру. Планируется, что сокращение затронет посольства, которые находятся в Африке, Латинской Америке, а также Азии.

Ранее Еврокомиссия заявила, что за время специальной военной операции европейские государства потратили на помощь Киеву 124 млрд евро. Из них более трети, около 45,5 млрд, было передано на военные нужды. Сюда же входит стоимость всех отданных ВСУ вооружений, амуниции и боеприпасов.