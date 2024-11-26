В ЕК раскрыли сумму потраченных на Украину средств

Государства Евросоюза передали Украине уже 124 млрд евро, и этого совершенно недостаточно для ее поддержки. Такое заявление сделал Дидье Рейндерс, еврокомиссар по вопросам юстиции. Его слова привел ТАСС.

Рейндерс выступил перед членами Е:вропарламента в Страсбурге и озвучил расходы европейских стран на поддержку Украины, включая передачу вооружений. Только на военные нужды было передано 45,5 млрд евро, куда входит и стоимость танков, авиации и много другого. А всего Киев получил от Европы 124 млрд евро за все время конфликта.

«Однако этого недостаточно, чтобы изменить ситуацию на поле боя», — указал он.

Чиновник тут же призвал все страны ЕС поддержать Украину и в срочном порядке нарастить объемы помощи.

Ранее сообщалось, что Дания запланировала передать Киеву порядка 1,4 млрд долларов в следующем году для развертывания производства оружия и боеприпасов. В то же время Еврокомиссия одобрила выделение Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 4,1 млрд евро.