Песков: Россия готова десятилетиями бороться с Западом за свои замороженные активы

Желающие протянуть руки к российским замороженным активам западные страны должны отчетливо понимать, что это им не сойдет с рук, заявил в беседе с «АиФ» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия готова всецело отстаивать свое право на собственные финансы. Даже если на это потребуются десятилетия.

«Думаю, европейцы понимают, что мы будем оспаривать это решение (по заморозке активов РФ — прим. ред.). Возможно, это будет вопрос не одного года, а десятилетий, но мы это так не оставим», — сказал Песков.

Песков подчеркнул, что Москва готова защищать свои интересы и серьезно настроена сорвать планы Европы и США по использованию российских замороженных активов.

Напомним, на прошлой неделе лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе не смогли договориться о направлении доходов от замороженных активам РФ на военную помощь Киеву.