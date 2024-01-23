Politico: в Евросоюзе закончились идеи по поводу новых антироссийских санкций

Евросоюз испытывает сложности с придумыванием новых санкций для России, поскольку все достойные внимания цели закончились, пишет Politico.

Большинство товаров и услуг и так уже находятся под рестрикциями, а оставшиеся категории невозможно подвести под санкции.

Так, Россия остается крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа в Европу, и некоторые европейские страны не только не готовы отказаться от российского топлива, но, напротив, нарастили поставки.

Также Евросоюз не может ввести санкции против российской атомной энергетики. У «Росатома» большое количество контрактов со странами Восточной Европы, и те категорически не хотят отказываться от сотрудничества, так как это поставит под угрозу их энергетическую безопасность.

В ЕС рассчитывали ввести 13-й пакет антироссийских санкций к годовщине начала специальной военной операции на Украине.

Ранее помощник Владимира Путина Максим Орешкин заявил, что Евросоюз недооценил свою независимость от России. В результате от введенных санкций страдают сами европейские страны, испытывающие экономический кризис.