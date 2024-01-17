Максим Орешкин заявил, что Европа многое потеряла из-за антироссийских санкций

Помощник главы государства Максим Орешкин в интервью радио KP.RU заявил, что ЕС недооценил свою зависимость от России.

Политик согласился с мнением Владимира Путина, буквально процитировав его в интервью. Орешкин считает, что Европа достаточно сильно зависела от РФ, которая лучше пережила пандемию и другие угрозы. Это отразилось и на экономике европейских стран. Особенно непросто пришлось Германии, где теперь отрицательные показатели ВВП.

По словам Орешкина, все проблемы Европы от того, что она поддержала антироссийские санкции.

«У них проблемы системные. Боррель сказал когда-то, продолжительное время назад: «Благосостояние Европы зависит от поставок энергоносителей из России, товаров из Китая и возможности Европы работать на рынках России и Китая». Германия потеряла российский рынок по ряду направлений», — заявил помощник Путина.

Политик подчеркнул, что в Германии ситуация может принять критический характер. Ведь когда-то страна занимала первое место на авторынке, а теперь ее ловко и легко обошли Китай и Россия. Последняя опережает многие страны теперь и по личным брендам: санкции лишь помогли нарастить отечественное производство.

Ранее сообщалось, что Орешкин предсказал иностранным маркам автомобилей крах: Mercedes и BMW могут уйти далеко в прошлое.