Пакет помощи на 300 миллионов долларов, который согласовали недавно, был чисто символическим жестом. Эти деньги были истрачены еще в ноябре 2023 года. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Эти деньги были включены в законопроект расходов на этот год, который приняли буквально на прошлой неделе. В реальности финансовый год начался еще в октябре 2023 года, и данная сумма была заложена также и в прошлогодний бюджет. Она рассчитывалась на финансирование Инициативы содействия безопасности Украины. Сейчас эти деньги, по свидетельству представителя американской администрации, недоступны для трат.

Получается, что выделение такой якобы помощи Украине является исключительно декларативным и символичным жестом. Соединенные Штаты попытались показать, что не оставили Киев совсем без поддержки.

Ранее депутат Верховной Рады Дубинский предрек скорый крах украинской экономики. По его мнению, внешнюю помощь надо сокращать, в то же время развивая внутренние статьи дохода. В то же время Киев не уделяет данному аспекту никакого внимания.